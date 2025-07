Secretaria de Saúde do DF repudia ataque à enfermeira em Samambaia

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou nota pública na qual “repudia veementemente qualquer ato de agressão contra os profissionais que atuam nas unidades da rede pública de saúde”. A manifestação ocorreu após uma enfermeira ter sido agredida com socos por um paciente na Unidade Básica de Saúde (UBS) 11 de Samambaia, na quarta-feira (9/7).

Policiais envolvidos em perseguição e abandono de criança são afastados

A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Enfermeiros do DF, que alerta que este não é um caso isolado e cobra providências imediatas da SES-DF para reforçar a segurança nas unidades e enfrentar os graves problemas estruturais da rede.

TRT mantém reembolso de curso exigido por empresa a trabalhador

“Este não é um caso isolado. Na semana passada, duas enfermeiras do acolhimento da mesma unidade também foram ameaçadas. A UBS 11 — assim como diversas unidades da rede pública de saúde — sofre com um déficit crônico de profissionais, incluindo enfermeiros e técnicos de enfermagem. A escassez de pessoal, somada à sobrecarga de trabalho, à falta de segurança e às condições precárias, tem exposto trabalhadores(as) da saúde a situações inaceitáveis de violência e adoecimento”, declarou o sindicato via Instagram.

Grupo de 14 capivaras é atropelado no Lago Sul; 12 morreram

Presos dois homens acusados de roubo em casa do Lago Sul

A secretaria ressaltou que a violência contra os trabalhadores da saúde atinge não apenas sua integridade física e emocional, mas também compromete o funcionamento dos serviços prestados. “Essa não foi uma ocorrência isolada. Nos últimos dias, outras ameaças e episódios de hostilidade foram registrados na mesma unidade, afetando diretamente a segurança dos profissionais”, destacou o órgão.

Motorista que atropelou 14 capivaras no Lago Sul é identificado; 12 morreram

A SES-DF reforçou ainda que qualquer forma de agressão contra servidores públicos é inaceitável e será tratada com o máximo rigor. A pasta alertou que esse tipo de violência fragiliza o ambiente de cuidado, afasta profissionais e compromete a qualidade do serviço oferecido à população.

Endereços do Paranoá ficam sem luz temporariamente nesta sexta (11/7)

Antes de agredir a profissional, a paciente quebrou um computador, ao ser informada por uma técnica de enfermagem que a médica não poderia atendê-la naquele momento. Ao pedir calma à paciente, a enfermeira recebeu socos em sua face. A Polícia Militar (PMDF) atendeu à ocorrência no local. O caso está na 26ª DP e a mulher foi autuada por dano.

O SindEnfermeiro-DF esteve na UBS 11 de Samambaia na tarde de quarta-feira (9/7) para prestar apoio à enfermeira agredida, bem como à equipe da unidade, e verificar as condições de trabalho no local. "Nosso departamento jurídico já foi acionado e está à disposição para oferecer todo o suporte necessário à profissional, além de adotar as medidas cabíveis junto aos órgãos competentes, com o objetivo de assegurar a responsabilização dos envolvidos", informou o sindicato.