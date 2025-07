Professor será indenizado após ofensas em grupo de WhatsApp

O Tribunal de Justiça Federal do Distrito Federal (TJDFT) aumentou para R$ 20 mil o valor da indenização que um grupo de estudantes universitários deverá pagar a um professor por ofensas e ameaças feitas em um grupo privado no WhatsApp. No grupo, os alunos fizeram ataques pessoais, usaram xingamentos graves e até ameaçaram o docente.

O caso ocorreu em dezembro de 2022, quando o docente divulgou as notas das avaliações finais do semestre. Os alunos então criaram um grupo no WhatsApp para fazer comentários depreciativos sobre a vida pessoal do educador, como "tomara que não tenha mais aula com esse p(...) no c(...)" e "professor mongoloide", além de ameaças como "quebrar o carro dele", "sujar o CPF dele" e "vazar o endereço dele na Deep Web".

As mensagens ofensivas acabaram tendo grande repercussão e o professor perdeu o emprego na instituição. O educador entrou na Justiça pedindo uma indenização de R$ 60 mil, onde, em primeira instância, o valor fixado foi de R$ 12 mil, mas o TJDFT aumentou a quantia para R$ 20 mil, levando em conta os danos causados à imagem e à honra do profissional.

O TJDFT destacou que, mesmo em grupos fechados, mensagens ofensivas têm alto potencial de causar prejuízo, especialmente quando envolvem ameaças e informações pessoais. A decisão foi unânime.