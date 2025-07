DF terá hotel social para pessoas em situação de rua e seus animais de estimação

O Distrito Federal vai inaugurar, em julho, o primeiro hotel social da cidade. O espaço, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), será destinado à pernoite de pessoas em situação de rua e seus animais de estimação. O hotel social contará com 200 vagas e ficará aberto das 19h às 8h.

Os visitantes terão, além do local para dormir, banho quente e duas refeições, sendo jantar e café da manhã. Os pets também receberão alimentação e ficarão abrigados em um canil no local. Serão disponibilizados ônibus para o local, saindo da Rodoviária do Plano Piloto e do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), na Asa Sul.

Os atendidos receberão acompanhamento socioassistencial, com equipes especializadas da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

“A criação do pernoite reforça nosso compromisso em acolher aqueles que estão em situação de rua. Ao contrário do abrigo para o frio, esse novo espaço será fixo durante todo o ano”, afirmou o secretário-chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, coordenador da Política Distrital para a População em Situação de Rua.

O DF conta com um espaço de pernoite durante o período de frio, em funcionamento no Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul, que tem capacidade para 110 pessoas.

Segundo a Casa Civil, a estrutura do prédio já estava pronta, mas o espaço passa por uma reforma para atender melhor a população. A administração do local será de uma Organização da Sociedade Civil (OSC).