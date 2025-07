Ao chegar na cena do acidente, os militares constataram a gravidade da situação: doze capivaras estavam mortas à beira da via - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um atropelamento em massa de capivaras chocou moradores do Lago Sul, na manhã de ontem. Ao todo, 14 capivaras foram atingidas enquanto atravessavam a QL 32. Doze morreram na hora. Os dois filhotes que sobreviveram foram encaminhados ao Hospital da Fauna Silvestre (HFaus), onde seguem sob cuidados veterinários.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal (BPMA), a corporação recebeu o chamado às 5h40. Ao chegar à cena do acidente, os militares constataram a gravidade da situação: 12 capivaras estavam mortas à beira da via. Um filhote, ainda com sinais vitais, foi imediatamente socorrido e levado ao hospital veterinário especializado em fauna silvestre. Horas depois, outro filhote foi localizado escondido e acuado atrás de um arbusto. Ele também foi resgatado e conduzido ao mesmo hospital. Até a atualização mais recente, não havia informações sobre o estado de saúde dos animais.

Investigação

Apesar da suspeita inicial recair sobre o motorista de uma carreta, novas informações apontaram para outro responsável. Nilo Gonsalves, síndico do condomínio Villages Alvorada, localizado nas proximidades do acidente, afirmou que câmeras de segurança do residencial flagraram o momento do atropelamento. Nas imagens, por volta das 5h35, um veículo branco da marca Volkswagen passa pelo local e atinge os animais.

As imagens, que foram entregues às autoridades, permitiram a identificação do condutor, que ainda ontem se apresentou na 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), após ser contatado por ligação, para prestar depoimento. Segundo apurou o Correio, ele alegou que não viu as capivaras e que seguiu caminho após o atropelamento, pois "não sabia que havia atropelado os animais". O homem, que é morador da região, ia para uma atividade física no local, quando atingiu os animais.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foi acionado para realizar o recolhimento dos corpos das 12 capivaras mortas. A remoção ocorreu ainda na manhã de ontem, em uma operação coordenada com o Batalhão Ambiental. A cena causou comoção entre moradores da região, que relataram, nas redes sociais, indignação com o atropelamento e cobraram ações mais efetivas para garantir a segurança da fauna.

Alerta

Na última semana, uma jaguatirica foi atropelada, em Santa Maria, e chegou a ser resgatada com vida pela Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. O animal foi encontrado por uma equipe da PMDF, que foi acionada logo após o atropelamento. Segundo a corporação, ao chegarem ao local da ocorrência, os agentes se depararam com a jaguatirica ainda com sinais vitais, mas em estado grave. O felino apresentava múltiplas lesões e dificuldade de locomoção, o que levou os policiais a acionarem imediatamente o Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

A jaguatirica foi levada com urgência à sede do Batalhão Ambiental, onde recebeu os primeiros cuidados. Diante da gravidade dos ferimentos, os agentes realizaram o transporte emergencial até o HFaus. Apesar dos esforços da equipe veterinária e dos procedimentos adotados no hospital, o felino não resistiu. A morte da jaguatirica foi confirmada horas após a chegada ao hospital.

