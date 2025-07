Acidente DF-480: Veículo capota e condutora fica presa às ferragens

Na manhã deste sábado (12/7), um veículo capotou na DF-480, sentido Gama, logo após o viaduto que cruza com a DF-001. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro à vítima.

No local, os militares encontraram um Fiat Siena de cor cinza, capotado e com o teto apoiado no chão. A condutora, uma mulher de 24 anos, estava retida no interior do veículo. Após a estabilização do carro, ela foi removida com segurança pelo vidro traseiro, e imobilizada, conforme o protocolo para vítimas de trauma.











Em seguida, a vítima foi transportada pelo CBMDF ao Hospital de Santa Maria. Ela estava consciente, porém desorientada e apresentava sinais de uma provável fratura no braço direito.

Até o momento, o CBMDF não possui informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para as providências cabíveis.