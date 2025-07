Vídeo: Caminhão tomba na barragem do Paranoá e trava o trânsito completamente

Um caminhão tombou na DF-001, na saída do Paranoá em direção ao Lago Sul e travou totalmente a via. O veículo era conduzido por um homem de 25 anos, que não se feriu.

No entanto, houve vazamento de óleo diesel no asfalto, o que levou à interdição total da via para garantir a segurança dos motoristas e evitar novos acidentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas para atender a ocorrência. Ainda não se sabe o que causou o tombamento. A área foi deixada sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.