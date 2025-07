Acidente fatal na DF-080: Eduardo Rodrigues é velado e sepultado

Uma das vítimas do trágico acidente ocorrido no sábado (12/7) na DF-080, o gesseiro Eduardo Rodrigues, de 26 anos, foi velado e sepultado na manhã deste domingo (13/7) no Cemitério Campo da Esperança de Brazlândia. Conhecido e querido na cidade, o momento de despedida reuniu mais de 600 pessoas, segundo um parente de Eduardo. "A ficha ainda não caiu", lamentou o familiar. Eduardo deixa uma filha de apenas 5 anos.

O acidente que vitimou Eduardo aconteceu entre as localidades de Vendinha e Brazlândia. Dois veículos colidiram frontalmente, resultando também na morte de outro rapaz, identificado como Wanderson Sousa. A violência do impacto foi tamanha que os carros pegaram fogo.

Acidente fatal na DF-080: Gesseiro Eduardo Rodrigues é velado e sepultado (foto: Material cedido )

O Caso

A colisão frontal na BR-080, no trecho entre o Povoado da Vendinha e Brazlândia, matou um homem de 38 anos e um jovem de 26. Este incidente se soma a uma alarmante estatística da rodovia: um levantamento exclusivo do Correio revela que, entre 2017 e 1º de julho deste ano, a cada 54 dias, em média, uma pessoa morreu na BR-080, e a cada quatro dias, uma pessoa ficou ferida no trânsito.

O impacto da colisão, ocorrida na madrugada de sábado, foi tão violento que os carros foram consumidos pelas chamas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, pouco depois das 4h, Wanderson, que trabalhava como operador de máquinas pesadas, já estava sem vida, caído ao lado do veículo. A segunda vítima, ocupante do outro carro, morreu carbonizada. No fim da tarde, um primo de Wanderson observava desolado os veículos incendiados às margens da rodovia, optando por não comentar o ocorrido com a reportagem.

A dinâmica e as causas exatas do sinistro serão reveladas somente após a conclusão da perícia da Polícia Civil, que geralmente leva cerca de 30 dias.

