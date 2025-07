Motorista embriagado invade calçada de farmácia após colidir em carro

O motorista de uma caminhonete GM S10 prata invadiu a calçada de uma drogaria após colidir contra a traseira de um veículo Fiat Uno preto na QNM 05, conjunto B, de Ceilândia Sul. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia. O fato ocorreu por volta das 8h deste domingo (13/7).

Informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF) dão conta de que o carro estava estacionado em frente a um estabelecimento comercial quando foi impactado pela batida da caminhonete que, devido à colisão, invadiu a calçada de uma drogaria, atingindo as grades de proteção do comércio. Nem o condutor do Fiat Uno, nem pedestres ficaram feridos.

O condutor do utilitário, de 39 anos, foi atendido pelos socorristas e transportado, consciente e orientado, para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), com sangramento no nariz e dores no peito. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, cujo local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do DF (PMDF).

Também neste domingo, durante a madrugada, uma colisão entre um carro e um caminhão guincho deixou um homem, de 25 anos, morto na BR-070, próximo ao Núcleo Rural Alexandre Gusmão, sentido Taguatinga. A passageira do automóvel, 22, foi transportada desorientada ao Hospital Regional de Ceilândia, e o condutor do caminhão não se feriu.





