Jovem morre em colisão entre carro e caminhão guincho na BR-070

Um homem de 25 anos morreu após seu veículo, um VW Gol preto, envolver-se em uma colisão com um caminhão guincho na BR-070, próximo ao Núcleo Rural Alexandre Gusmão, sentido Taguatinga. Imagens do acidente, que ocorreu às 5h02 deste domingo (13/7), mostram a parte direita do carro completamente destruída. A passageira do automóvel, 22, foi transportada consciente, mas desorientada, ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O condutor do caminhão não se feriu.

Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) dizem que a vítima apresentava ferimentos graves e já estava sem sinais vitais quando o socorro chegou. Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.











Trânsito mortal

Nesse sábado (12/7), outro grave acidente deixou dois mortos na BR-080, conhecida como 'rodovia da morte'. O impacto da colisão frontal deixou os veículos em chamas. Quando os bombeiros chegaram, um homem estava fora do veículo, já sem vida. A segunda vítima, ocupante do outro carro, morreu carbonizada.

Já na DF-480, sentido Gama, uma mulher ficou presa às ferragens após seu veículo capotar. Com suspeita de fratura no braço direito, ela foi encaminhada ao Hospital de Santa Maria. Também no sábado, três pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal envolvendo dois carros, na BR-251, após o balão da Papuda, sentido Unaí. Os feridos foram levados ao Hospital Brasília e ao Hospital Regional do Paranoá (HRL).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular