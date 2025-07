Motorista tomba carro no Recanto das Emas e é levado ao hospital

Um homem de 22 anos tombou o carro que conduzia na QN 12C, no Recanto das Emas, na manhã deste domingo (13/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros.

No local, as equipes de resgate encontraram um Fiat Strada, de cor prata, no canteiro central da via. O condutor já estava fora do veículo e foi prontamente atendido pelos bombeiros. Ele foi encaminhado consciente e orientado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), com escoriações pelo corpo.

Segundo o CBMDF, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela área.