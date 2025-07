DF começa segunda-feira (14/7) com 941 vagas de emprego

Empresas e empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para entrevistas - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

A semana começa bem para quem está procurando um emprego. Estão abertas 941 vagas de emprego abertas para candidatos com diversos níveis de escolaridade e experiência. A maior remuneração, de R$ 5 mil, é para o cargo de gerente de supermercado no Riacho Fundo II, com cinco oportunidades disponíveis para quem tem ensino médio completo e experiência na função.

O posto com o maior número de vagas é o de vendedor interno na Asa Sul, que oferece 150 oportunidades. Para essa posição, é exigido ensino médio incompleto e não há necessidade de experiência, com salário de R$ 1.518.

Interessados em participar dos processos seletivos devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou se dirigir a uma das 14 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permite que o sistema cruze os dados dos candidatos com o perfil procurado pelas empresas, abrindo portas para futuras oportunidades.

Empresas e empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades ou enviar um e-mail para gcv@sedet.df.gov.br. Outra opção é utilizar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).