Homem é morto a tiros e outras pessoas ficam feridas em Águas Lindas

Homem foi assassinado a tiros no setor Pérola, em Águas Lindas de Goiás - (crédito: DF Alerta/Divulgação)

Um homem foi assassinado a tiros no setor Pérola, em Águas Lindas de Goiás. A principal linha de investigação do homicídio aponta para um possível acerto de contas como motivação do crime, segundo a Polícia Civil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da vítima, outras pessoas também foram baleadas durante o ataque, na noite deste sábado (12/7). Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Bom Jesus. Até o momento, o estado de saúde dos feridos não foi divulgado pelas autoridades.

A Polícia Civil segue com as investigações do caso e realiza diligências na tentativa de identificar os possíveis autores dos disparos. Nenhum suspeito foi preso até o momento.