Estacionamento pago avança na Rodoviária do Plano Piloto

Começou, neste domingo, a cobrança para estacionar em mais três bolsões do piso superior da Rodoviária do Plano Piloto. A medida faz parte da segunda fase de implantação do sistema, iniciada em 7 de julho, e inclui a instalação de cancelas nos pátios em frente ao Conic (pátio 8) e ao Conjunto Nacional (pátios 1 a 4). A cobrança já havia começado em outros três bolsões.

As tarifas variam conforme a localização: no Conic, a hora custa R$ 7 e a diária, R$ 30; no Conjunto Nacional, a hora sai por R$ 12 e a diária, R$ 40. Pacotes mensais custam entre R$ 250 e R$ 350.

Os pagamentos podem ser feitos via terminais de autoatendimento instalados na plataforma superior, com opções de débito, crédito e PIX. O sistema oferece 10 minutos de tolerância para embarques e desembarques. Todos os veículos estacionados estarão cobertos por seguro.

Reação

A recepção dos usuários ouvidos pelo Correio à cobrança de estacionamento no terminal não foi positiva. Rogelma de Lima, 41, que trabalha há quatro anos em uma loja de roupas na região e usa o carro para chegar à rodoviária, disse que a medida trouxe impactos negativos para o comércio local. "Muitos clientes usavam o estacionamento público. Agora, com esses valores, ficou bem mais complicado", contou ela, dizendo que não tem expectativa de que o preço abaixe, mesmo com a insatisfação popular.

Francisca Rafaela, 35, motorista de aplicativo, considera a cobrança justificável, mas critica a ausência de estrutura no local. "Estão cobrando R$ 7 por hora e os carros ficam no sol, sem cobertura. Qualquer um pode ter acesso ao carro, não tem segurança nenhuma. Estão só cobrando, mas não tem ninguém olhando", desabafou.

O autônomo Aurélio de Freitas, 56, foi mais enfático: "É um absurdo. Nascido e criado aqui, a gente sempre teve o direito de estacionar de graça. Agora querem ganhar dinheiro fácil", reclamou. Ele conta que foi pego de surpresa, pois só descobriu a cobrança ontem, ao chegar ao local. "Devo pagar uns R$ 14 por duas horas, e acho péssimo. De graça, ainda tá caro. Esse devia ser um espaço público."

A dona de casa Luciana Souza Santos, 43, moradora de São Sebastião, foi ao terminal para acompanhar o marido, que trabalha ali perto. Ela pondera que o preço é incompatível com o perfil socioeconômico de quem frequenta o local. "Muitos aqui só vêm para trabalhar e não têm renda fixa. Acaba que o pouco que ganham vai em parte para o estacionamento", destacou. Ela estima que o custo semanal para o marido, que estaciona quase diariamente, gira em torno de R$ 35. "Esse dinheiro poderia ser usado por nós em outra coisa. Falta equilíbrio."

Modernização

A Concessionária Catedral, que administra a Rodoviária do Plano Piloto desde 1º de junho, defende que a cobrança pelo estacionamento no local vai dar suporte a melhorias no terminal. Em nota, a empresa sustentou que a mudança faz parte de um processo de modernização, com foco na reorganização e na qualificação dos serviços oferecidos aos mais de 700 mil usuários diários.

Segundo a concessionária, entre as principais ações realizadas no primeiro mês de operação, estão a implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), com 62 câmeras e sistema de reconhecimento facial; contratação de fiscais de plataforma com coletes para orientar passageiros e auxiliar pessoas com mobilidade reduzida; funcionamento das 12 escadas rolantes, com manutenção preventiva permanente.

A Cadetral informou que dois elevadores foram reformados e os demais estão em processo de modernização para garantir acessibilidade plena. "Foi inaugurada a primeira sala multissensorial da rodoviária, um espaço acolhedor para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A zeladoria foi intensificada, com lavagem de pisos, tetos e paredes, e a manutenção dos banheiros é contínua", completou a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, em parceria com os lojistas, a empresa está realizando a padronização das lojas e estimulando a ampliação do horário de funcionamento. "Estudos para novos terminais do BRT estão em andamento, em análise com os órgãos de patrimônio, e telas com informações em tempo real foram instaladas para manter os passageiros sempre atualizados", finalizou a nota.

