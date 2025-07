Paradas de ônibus no DF ganham QR Code para consulta de horários em tempo real

Usuários do transporte público do Distrito Federal poderão acessar um QR Code que permite aos passageiros verificar, pelo celular e sem necessidade de aplicativo, as linhas e horários disponíveis em tempo real. Em fase de teste, dez paradas de ônibus no centro de Brasília contam com um adesivo exclusivo daquele ponto de ônibus.

A iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), entrou em vigor na última quinta-feria (10/7). Para acessar as informações, o passageiro deve apontar a câmera do celular para o código e, em seguida, clicar no link exibido na tela. As informações exibidas serão referentes às linhas que passam exatamente naquela parada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O QR Code funciona de forma dinâmica e atualizada, porém, é necessário haver conexão com a internet para acessar as informações em tempo real. Nesta fase de testes, as dez paradas do Plano Piloto foram escolhidas com base no grande fluxo de passageiros e na quantidade de linhas atendidas.

O usuário pode consultar quais linhas passam por aquela parada e o tempo estimado de chegada dos próximos ônibus. Caso não embarque imediatamente, é possível planejar a viagem com antecedência, uma vez que o sistema também informa os horários previstos dos veículos seguintes.

Confira os locais testes que terão QR Code

1- Via N1, em frente ao Palácio do Buriti, sentido Rodoferroviária

2- Via S1, em frente ao MPDFT, sentido Rodoviária do Plano Piloto

3- W3 Sul, em frente ao Pátio Brasil Shopping

4- W3 Sul, em frente ao Edifício Ermes, sentido Asa Norte

5- W3 Norte, em frente ao Edifício Varig

6- W3 Norte, em frente à Rede Globo, sentido Asa Sul

7- Via S1, Eixo Monumental, em frente ao Anexo III da Câmara dos Deputados

8- Via N1, Praça dos Três Poderes (em frente ao estacionamento do Palácio do Planalto)

9- Eixo L, plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, sentido Asa Norte, próximo ao Teatro Nacional

10- Eixo W Sul, em frente ao estacionamento do Hospital de Base, sentido Asa Sul.