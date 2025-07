Mais bolsões de estacionamentos da rodoviária começam a ser cobrados

Mais dois bolsões de estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto — administrada pela Concessionária Catedral — passaram a ser cobrados no domingo (13/7), completando oito trechos pagos no piso superior do terminal.

A medida marca uma nova etapa da implantação gradual do sistema, iniciada em 7 de julho, e inclui a instalação de cancelas nos pátios localizados em frente ao Conic (R$ 7 a hora e R$ 30 a diária) e ao Conjunto Nacional (R$ 12 a hora R$ 40 a diária).

Há opções de pacotes mensais, com valores que variam entre R$ 250 e R$ 350, dependendo do bolsão. Os pagamentos podem ser feitos por meio dos terminais de autoatendimento instalados na plataforma superior, com opções de débito, crédito e PIX.

Na prática, com os novos trechos cobrados, faltam quatro bolsões entrarem nas tarifas: dois na frente e um atrás do Conjunto Nacional; e o espaço atrás do Conic.

Segundo a concessionária, os estacionamentos contam com 10 minutos de tolerância, permitindo embarques, desembarques e outras ações rápidas, sem cobrança.

Ainda de acordo com a Catedral, todos os veículos estacionados nas áreas sob responsabilidade da concessionária estarão cobertos por seguro. Além disso, estão sendo instaladas mais de 150 câmeras nas 10 áreas de estacionamento.