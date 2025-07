Cruzeiro Novo recebe 2º Arraial Solidário do Pão com Ovo neste sábado (19/7) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A comunidade do Cruzeiro Novo se prepara para uma noite repleta de alegria e solidariedade neste sábado (19/7), com a realização do 2º Arraial Solidário do Pão com Ovo. O evento acontece das 17h às 23h, na Praça Central da SHCE 507, e tem entrada gratuita.

Criado há 9 anos, o projeto Pão com Ovo realiza ações solidárias em diversas regiões do Distrito Federal, distribuindo pão com ovo, chocolate quente e cobertores para pessoas em situação de rua. O arraial tem como objetivo arrecadar recursos para a continuidade dessas atividades, unindo diversão e engajamento social em uma festa pensada para todas as idades.

A programação está recheada de atrações. O Trio Pifeiro vai animar o público com clássicos do forró, seguido por uma apresentação de quadrilha junina que promete encantar com sua narrativa tradicional. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis e barraquinhas com brincadeiras típicas.

No cardápio, delícias da culinária junina dividem espaço com o símbolo do projeto, o tradicional pão com ovo. Um dos destaques da noite será o bingo, que fez sucesso na última edição e este ano volta com prêmios especiais, como jantar no restaurante Universal e uma aula de dança gratuita para casal na Academia Lá Na Dança. Haverá também uma banca com produtos exclusivos do projeto à venda.

O Arraial Solidário tem como missão fortalecer a rede de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, as ações do Pão com Ovo alcançam, quinzenalmente, o Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia, oferecendo, além da alimentação, itens como meias, cobertores, absorventes, água, ração para pets e muito mais.