Carro capota após colisão no SIA e motorista é levado ao hospital

Um carro capotou na manhã desta quarta-feira (16/7) no Setor de Indústrias de Abastecimento (SIA), no retorno de acesso à via marginal da Estrutural. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um GM Astra prata tombado no canteiro da via, após colidir com outro veículo. O condutor, um homem de 55 anos, estava dentro do carro e foi resgatado pelos bombeiros. Após avaliação, ele se queixava apenas de dores no pulso direito. Consciente e orientado, foi transportado para o Hospital Santa Lúcia.

Os ocupantes do outro veículo envolvido não se feriram e dispensaram atendimento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a ocorrência no local.