Adolescente é ameaçada com arma, após discussão em Ceilândia

No meio da discussão, um homem aparece, separa as estudantes e aponta a arma para uma delas - (crédito: Reprodução/@PsulNews)

Uma adolescente que estuda no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 25 de Ceilândia, foi ameaçada com uma arma, durante uma discussão com outra menina. O caso ocorreu nessa terça-feira (15/7).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que duas alunas estão discutindo, rodeadas por outros adolescentes. No meio da discussão, um homem aparece, separa as estudantes e aponta a arma para uma delas. Em seguida, é possível ouvir uma gritaria e alguns dos alunos saem correndo, com medo.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada para averiguar a situação e, apesar das buscas, o autor da ameaça não foi localizado.

Ainda segundo a corporação, pelas imagens, é possível que a arma de fogo utilizada pelo homem seja um simulacro. “Como medida preventiva, o Batalhão Escolar (BPEsc) posicionou policiamento fixo no local até o encerramento das atividades escolares, reforçando a segurança da comunidade estudantil”, informou a PMDF.

Em nota, a Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia informou que foi comunicada pela equipe gestora do CEF 25 sobre a briga, que teria ocorrido fora do perímetro escolar.

Segundo o relato da gestora, a confusão envolveu duas estudantes e o namorado de uma delas, que não é da unidade escolar. “A direção da unidade escolar tomou conhecimento do conflito ocorrido entre estudantes e está adotando as medidas para mediação e resolução da situação, em conformidade com os princípios pedagógicos e administrativos da instituição”, ressaltou a coordenação regional.