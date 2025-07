Quadrilhas de Samambaia e Taguatinga se fortalecem do Distrito Junino

Com estreia nesta sexta-feira (18/7) e apresentações até domingo (20/7), sempre às 18h, a terceira semana do Distrito Junino 2025 terá programação simultânea em Taguatinga e Samambaia, regiões que possuem 63 quadrilhas participantes. A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos, pelo Sympla, para ambas Regiões Administrativas.

O evento será sediado no Taguaparque e, em Samambaia, na QN 502, próximo à Igreja da Barca, com trios de forró, atrações musicais regionais e comidas típicas. A etapa é classificatória e definirá as quadrilhas que avançam às semifinais do circuito.

*Com informações da Secec-DF

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

