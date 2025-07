Evento na Chapada dos Veadeiros promove reconexão com a natureza

Ocorre na Chapada dos Veadeiros, no fim de semana dos dias 11 a 13 de julho, evento organizado por profissionais da saúde que promove atividades de conexão com a natureza e com o saber ancestral. A programação, que conta com oficinas e rodas de aprendizagem, tem lugar no povoado quilombola do Moinho, distante 12 km de Alto Paraíso do Goiás.

A imersão presencial faz parte do curso S.O.S. Fitoterapia, comandado pela médica Andréa Alvarenga e pela biomédica Renata Martins, que têm por objetivo ensinar participantes a cuidar da própria saúde a partir do uso de plantas medicinais. Durante a sexta, o sábado e o domingo em que ocorre o encontro, prioriza-se a desintoxicação em termos físicos e energéticos, a fim de promover o bem-estar e o autocuidado.



Botânica, formas de uso de plantas medicinais, culinária medicinal e visita ao jardim de ervas da empresa BioChás, fundada pelas duas profissionais e onde são cultivadas mais de 60 espécies medicinais, fazem parte do programa. "A gente está preparando um curso muito interessante para que você aumente seu conhecimento sobre o Reino Vegetal e sobre o autocuidado com as plantas medicinais", convida Renata em vídeo publicado nas redes sociais. "Vamos conversar sobre saúde e aprender na prática várias coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia e para o nosso estresse", complementa Andréa.

Além de aulas práticas e teóricas, estão previstas saídas de campo para reconhecimento botânico no Cerrado, trilhas, rodas de conversa, fogueira, noite de música e momentos de relaxamento. Refeições baseadas em alimentação saudável estão inclusas nos pacotes, que variam de R$ 1,8 mil a R$ 2,8 mil a depender da acomodação escolhida e da quantidade de pessoas a serem hospedadas.

Sobre as professoras

Clínica geral, Andréa tem mais de 30 anos de experiência em práticas integrativas e fitoterápicas. Com clínica em Brasília, ela atende em todo o Brasil, inclusive no Povoado do Moinho, onde mora hoje, e foi uma das primeiras a prescrever Cannabis medicinal no país.

A biomédica e doutora em botânica Renata Martins é especialista em plantas medicinais e palmeiras. Também adepta da fitoterapia como modo seguro de autocuidado e promoção de saúde, a profissional aborda a importância da identificação botânica para a valorização da flora nativa e cultivada.

Juntas, as denominadas 'Doutoras do Cerrado' fundaram a BioChás Chapada dos Veadeiros e o projeto S.O.S. Fitoterapia, que promove a imersão presencial no povoado de Alto Paraíso nos dias 11, 12 e 13 de julho. Imersão presencial S.O.S. Fitoterapia Dias 11, 12 e 13 de julho (sexta, sábado e domingo), no povoado quilombola do Moinho, na Chapada dos Veadeiros, a 12 km de Alto Paraíso de Goiás. Valores variam de R$ 1,8 mil a R$ 2,8 mil. Inscrições por meio do link.