Reforma do Teatro da Praça será licitada por mais de R$ 3 milhões

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) divulgou o aviso de abertura da licitação para contratação da empresa responsável pela reforma do Teatro da Praça. A abertura das propostas será no dia 1º de agosto de 2025, às 10h, e o edital pode ser acessado pelos sites oficiais do Governo do Distrito Federal (GDF). O valor estimado do investimento é de R$ 3.108.684,98.

O projeto contempla melhorias no palco, coxias, camarins, depósitos, casa de máquinas, cabines técnicas de som e iluminação, ateliê de figurinos e plateia com 216 assentos, sendo seis destinados à acessibilidade, quatro para pessoas em cadeira de rodas (PCR) e dois para pessoas obesas (PO). O anúncio foi feito pela pasta no Diário Oficial desta quinta-feira (17/7), e prevê a execução de serviços especializados de engenharia para requalificar a estrutura do teatro, que possui área construída de 865,03 m².

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da parte interna do espaço, o anexo do teatro também será reformado, com intervenções na bilheteria, foyer, copa, banheiros e a construção de um novo jardim de inverno. Na área externa, está prevista a troca dos pisos e calçadas, a instalação de rampas acessíveis, a construção de uma pequena central de gás (GLP) e de um novo castelo d’água. Além disso, todas as edificações receberão pintura nova, revisão estrutural, manutenção elétrica e hidráulica, impermeabilização, troca de revestimentos e esquadrias.

O deputado federal Reginaldo Veras comemorou o avanço da licitação. “Vem aí a reforma do Teatro da Praça! Sim, depois de tanta espera, a licitação saiu e o sonho vai sair do papel", disse em publicação em suas redes sociais. Segundo o parlamentar, a reforma marca um novo capítulo para a cultura de Taguatinga. “Agora é olhar para frente e celebrar, porque a cultura de Taguatinga merece”, afirmou.