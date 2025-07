Câncer no útero: vaquinha para salvar a vida de Rosi

Diagnosticada com um câncer avançado no colo do útero, a manicure Rosicleia Francisca de Melo, de 35 anos, enfrenta uma batalha contra o tempo. Moradora do Varjão, região administrativa do Distrito Federal, Rosi, como é conhecida, descobriu recentemente que o tumor já avançou para além do útero, atingindo os paramétrios, o que torna inviável a retirada cirúrgica do órgão.

A única alternativa é iniciar o quanto antes um tratamento intensivo que inclui radioterapia, quimioterapia e braquiterapia. No entanto, a realidade da fila no sistema público tem dificultado o acesso ao atendimento. Rosi está na fila do Hospital de Base aguardando a primeira consulta com um oncologista e, segundo ela, mais de 200 pessoas ainda precisam ser atendidas antes.

Vaquinha solidária em prol do tratamento da Rosi (foto: Material cedido ao Correio )

"Eu comecei o tratamento no posto de saúde do Varjão e fui encaminhada para o Hospital de Base. Lá, fiz ressonância, biópsia e outros exames que confirmaram o câncer. Mas ainda não consegui sequer passar pela consulta com a oncologia. E, sem isso, não tem como marcar a radioterapia ou qualquer outro procedimento. Estou muito preocupada, porque o tempo é crucial no meu caso", relata.

"Sou casada, tenho uma filha de 13 anos e trabalho como manicure. Meu esposo é porteiro. A gente vive com o básico e não temos como custear esse tratamento sozinhos. No início, eu me sentia muito sozinha, mas agora tenho recebido apoio de muitas pessoas. Isso tem me dado mais força. Agradeço imensamente a todos que estão me ajudando e que Deus abençoe", afirma.

Diante da urgência e da dificuldade de acesso ao tratamento no tempo necessário, Rosi lançou uma campanha solidária na internet. A meta é arrecadar R$ 65.610,54, valor estimado para o tratamento em uma unidade particular.

Para contribuir ainda mais com a arrecadação, uma amiga da manicure decidiu organizar uma rifa solidária com um prêmio especial: uma estadia de sete dias em uma casa com piscina em Trancoso, na Bahia. A casa pertence à própria idealizadora da rifa, que trabalha com aluguel de temporada.

Quem quiser contribuir com qualquer valor, pode fazer uma doação via Pix para a chave 042.036.301-77, em nome de Rosicleia Francisca de Melo. Informações sobre a rifa podem ser disponibilizadas pela Roberta Brito, no número de telefone: (61) 9213-3379.