Riacho Fundo I se mobiliza para impedir remoção de biblioteca pública

A comunidade do Riacho Fundo I organiza um ato de mobilização no próximo sábado (26/7), às 10h, em defesa da permanência da Biblioteca Pública da cidade em sua sede atual. Com o nome “Biblioteca Fica Aqui!”, o evento marca também o início da coleta de assinaturas de um abaixo-assinado contra a proposta de realocação do espaço, anunciada pela Administração Regional, que pretende instalar no local uma praça com chafariz, estacionamento e food trucks.

Presente há 34 anos na região, a biblioteca ocupa um terreno de 3 mil m², com 300 m² de área construída, onde são realizadas atividades culturais, rodas de leitura, oficinas e encontros promovidos pela e para a comunidade. Atualmente, o espaço conta com mais de 8.700 usuários cadastrados, salas de estudo climatizadas, acervo digitalizado, espaço infantil e estantes dedicadas a autores locais. Também abriga projetos sociais e culturais, como o grupo de mulheres idosas do artesanato.

A proposta da Administração do Riacho Fundo I é transferir a biblioteca para o prédio do antigo Posto Comunitário de Segurança, com apenas 200 m², o que, segundo moradores e frequentadores, comprometeria o funcionamento pleno do equipamento público. Eles denunciam a perda de infraestrutura e o enfraquecimento das atividades comunitárias como consequência direta da mudança.

A mobilização é articulada pelo Comitê de Cultura do Distrito Federal, vinculado à rede nacional de comitês que atuam na territorialização das políticas públicas do Ministério da Cultura. Ao identificar o risco de fechamento da biblioteca, o comitê passou a apoiar a causa como uma ação de utilidade pública. Organizações culturais como a Associação Artística Mapati, o Instituto Rosa dos Ventos, o Instituto No Setor, o MOBILIS e o LABFAZ também aderiram ao movimento.

Além de defender a permanência da biblioteca onde ela está, a comunidade propõe a ampliação e revitalização do espaço. Um projeto arquitetônico de reforma já foi doado e está pronto para ser executado. Outra proposta em discussão é a criação do “Jardim Literário do Riacho Fundo”, iniciativa que prevê a utilização da área externa da biblioteca para atividades culturais, jardinagem comunitária e convivência.

Serviço:

A Biblioteca Fica Aqui! - Ato em defesa da Biblioteca Pública do Riacho Fundo I

Data: 26 de julho, das 10h às 13h

Local: Biblioteca Pública - Área Especial 3 - Riacho Fundo I