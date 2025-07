Sábado é dia de ação de vacinação no DF; confira onde se imunizar

Neste sábado (18/7), a Secretaria de Saúde (SES-DF) promoverá uma ação de imunização com 50 locais de atendimento para pessoas de todas as idades. Confira a lista completa de locais de vacina, com endereços e horários, no site da pasta.

Serão ofertadas vacinas contra dengue, covid-19, febre amarela, meningite, gripe e outras doenças, todas aplicadas conforme previsto no calendário de vacinação. Também será disponibilizado o imunizante contra HPV, que até dezembro está disponível para adolescentes de até 19 anos.

Para se vacinar, é necessário levar documento de identificação válido e caderneta de vacinação. Caso tenha perdido o documento, o indivíduo deve precisa procurar a sala onde recebeu as vacinas e tentar resgatar o histórico de vacinação. Caso não seja possível, o paciente será vacinado com os imunizantes definidos para cada faixa etária, e receberá um novo cartão.

Embora a ausência da Caderneta de Vacinação não seja um impeditivo para a imunização, a SES-DF lembra que o documento deve ser guardado com cuidado, junto aos demais documentos pessoais.

