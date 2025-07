Seca acende alerta para maior incidência de incêndios florestais

Com a seca no Distrito Federal, os incêndios florestais também passam a surgir com maior incidência na capital. Neste domingo, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) contou ter sido acionado para o combate de 41 ocorrências, com focos distribuídos, totalizando uma área de 438.483m². No sábado, chamas de grandes proporções atingiram um lote abandonado no Setor de Indústrias do Gama.

O fogo consumiu uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados e mobilizou equipes do CBMDF para combater as chamas, que, felizmente, não se espalharam por lotes vizinhos. No local, os socorristas encontraram três filhotes de gato abrigados dentro de uma caixa d'água, tentando se proteger do fogo e da fumaça. Os animais foram resgatados com vida e acolhidos por um morador da região.

José Francisco Gonçalves Júnior, do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília (UnB), explica que os incêndios florestais ocorrem no Cerrado pelo fato de o bioma produzir uma grande quantidade de material combustível natural. "As graminhas do Cerrado secam e ficam muito expostas ao incêndio, que normalmente, mais de 95% das vezes, são de origem humana — ou seja, alguém acionou esse material combustível provocado ou por acidente, ou de forma espontânea", conta. "Com a falta de chuvas e de umidade no ar, há maior probabilidade de fogo", completa.

Segundo o especialista, os riscos à população são diversos. "Principalmente para quem vive próximo a uma área florestal, o perigo é grande. Vemos em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, por exemplo, pessoas perdendo suas casas, seus bens materiais, e muitos também perdem a sua vida", relata. Além dos riscos aos humanos, o professor reitera que a fauna e flora também são atingidas de forma bem dura. "As chamas ocorrem no hábitat natural das espécies e muitos animais não conseguem fugir, sobretudo quando são margiados por cidades. A vegetação, por sua vez, é completamente consumida e, sem dúvidas, a parte mais afetada nesse processo de incêndios florestais", lamenta.