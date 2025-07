Homem condenado por homicídio de jovem em Planaltina está foragido

Um homem condenado por matar um indivíduo de 19 anos é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O nome do foragido é Rodrigo Araújo Sousa, de 37 anos, que está envolvido no espancamento até a morte de um jovem em Planaltina, juntamente com outros quatro homens.

Segundo informações oficiais, o crime ocorreu após um desentendimento em um bar da região. A vítima foi surpreendida pelos quatro indivíduos, que o atacaram com socos, chutes e golpes de capacete, mesmo após estar inconsciente e sem qualquer chance de defesa.

Segundo as investigações conduzidas pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) os quatro envolvidos por homicídio qualificado foram indiciados. Dentre eles, Rodrigo Araújo Sousa, que está foragido, foi condenado a 18 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão.

A PCDF pede ajuda da população por informações que levem ao paradeiro do foragido. As denúncias podem ser feitas pelo número 197, da Polícia Civil, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br e pelo WhatsApp (61) 98626-1197.