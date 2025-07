Homem é detido com arma e loló durante blitz em Ceilândia

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na madrugada desta terça-feira (22/7), durante uma blitz em Ceilândia com uma pistola calibre 45 escondida na cintura do suspeito. A arma estava carregada com 12 munições.

Questionado, o homem contou que comprou a pistola por R$ 10 mil em uma feira na cidade do Gama e disse que a usava para se proteger. Além da arma, os policiais também apreenderam um carregador e um litro de “loló”, substância considerada ilegal.

O suspeito foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Todo o material apreendido foi entregue à polícia para os procedimentos legais.