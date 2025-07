Ceilândia recebe Circo dos sonhos em espetáculo inédito 'No mundo da fantasia'

Ceilândia recebe, a partir desta sexta-feira (25/7), o Circo dos Sonhos com espetáculo inédito No mundo da fantasia. O show será no antigo Ceilambódromo, ao lado do Sesc Ceilândia, e busca questionar a redução da infância a realidade eletrônica da atualidade, onde não há mais espaço para o mundo encantado da imaginação e fantasia.

Com bailarinos, coreógrafos, acrobatas, malabaristas, palhaços, trapezistas, contorcionistas e muitos outros profissionais por trás da produção, o espetáculo narra a história de uma criança que não desgrudava um só minuto do videogame, até o aparelho entrar em curto circuito e sua tela dar lugar a um portal que a leva para o mundo da fantasia. Recebida pelos palhaços, a criança é apresentada ao reino encantado, onde um show com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis serão exibidos ao público.

A temporada vai até 24 de agosto, com apresentações de terça a sexta, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os ingressos são a partir R$ 20 e podem ser comprados na bilheteria do circo, das 14h às 20h, e no site.











Serviço:

Espetáculo: O Circo dos Sonhos No Mundo da Fantasia.

Local: Antigo Ceilambódromo - ao lado do SESC Ceilândia - Setor N Norte QNN 27 Lote D, Ceilândia Norte



De terça a sexta-feira às 20h. Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h.



Ingressos: a partir de R$ 20

Meia entrada para crianças de 02 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos.

Vendas: Bilheteria do Circo das 14h às 20h (exceto segundas-feiras) e no site.