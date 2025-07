Virginia e Vinicius Jr são vistos em clima de intimidade em festa

Virginia Fonseca tem dado o que falar nas redes sociais nos últimos dias. Após supostamente ter enganado seus seguidores para comparecer discretamente à festa de aniversário de Vinícius Jr., a apresentadora do SBT agora está sendo apontada como possível novo affair do jogador.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, os dois estariam “se conhecendo melhor” desde a comemoração do craque, realizada no último fim de semana, no Rio de Janeiro. Fontes relataram que Virginia teria chegado ao local ao lado de Vini e que ambos permaneceram juntos em uma área mais reservada e com pouca iluminação, próxima à pérgola da piscina.

O evento aconteceu no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na zona oeste da capital fluminense, e contou com cerca de 500 convidados — incluindo diversas celebridades. Para preservar a privacidade dos presentes, o uso de celulares foi proibido durante toda a celebração.

VEJA TAMBÉM

Nas redes sociais, os rumores movimentaram os internautas, que reagiram com uma mistura de surpresa e ironia: "Conheço essa novela, em breve no SBT: Maria Joaquina e Cirilo, não percam", comentou um usuário.

Outro observou: "O povo só fala isso porque o cara é negro. Se fosse um branco dos olhos azuis, ninguém diria nada". Já uma terceira pessoa criticou: "Se for verdade, a Virgínia tá matando cachorro a grito".