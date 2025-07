Ozzy Osbourne, astro e vocalista do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Conhecido como o Príncipe das trevas, o cantor lutava há anos com doenças, principalmente por conta de sequelas do mal de Parkinson - (crédito: FRAZER HARRISON)

Um dos maiores nomes da história do rock, Ozzy Osbourne, líder e frontman da banda Black Sabbath, morreu aos 76 anos anos. Conhecido como o Príncipe das trevas, o cantor lutava há anos com doenças, principalmente por conta de sequelas da doença de Parkinson.



O cantor morreu rodeado da própria família 17 dias após fazer um show de despedida com a banda que o fez famoso. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", afirmou a assessoria da família Osbourne em comunicado. Ele deixa a esposa, Sharon Osbourne, e seis filhos.

Figura amada e venerada pela cena do rock and Roll, Ozzy é conhecido como a voz do início do heavy metal. Os timbres e a levada do Black Sabbath deram o nome ao gênero que antes era apenas conhecido como rock pesado. A banda de Birmingham, na Inglaterra, foi responsável por unir um som som denso e distorcido, com letras ocultas e o sentimento de uma juventude industrial do final dos anos 1960.

No entanto, Ozzy Osbourne era muito mais do que a voz de uma das bandas mais importantes da história do rock e da música. Em carreira solo continuou juntando fãs e se consolidando como uma figura pública para além da música. Ozzy era um símbolo de tudo que o heavy metal representava.

O início de tudo

Antes de ser conhecido como Ozzy, o artista era John Michael Osbourne. Nascido em Aston, bairro de Birmingham na Inglaterra, ele começou na música ainda aos 20 anos de idade com uma banda de blues chamada The Polka Tulk Blues Band que mudou algumas vezes de nome até chegar à alcunha de Black Sabbath, baseando se em uma obra do escritor Dennis Wheatley que levava o mesmo nome.

O Black Sabbath começou os trabalhos oficialmente em 1968, com o primeiro e homônimo disco sendo lançado em 1970. Ozzy ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward permaneceu na formação até 1979, onde cantou em oito discos dos 19 lançados pela banda. Clássicos como War pigs, Iron man, Paranoid, N.I.B e Children of the grave estão eternas na voz de de Osbourne.

A carreira solo do cantor ficou marcada por um acontecimento inusitado. Em 1982, ele decapitou um morcego com a boca em um show nos Estados Unidos e desde então teve a figura do animal muito atrelada à própria história. Entre os hits da fase solo estão Crazy train, No more tears, Mama, I’m coming home, Hellraiser, Mr. Crowley e Bark at the moon.



O Black Sabbath tinha, recentemente, se reunido para voltar para onde tudo começou. Com o show Back to beginning, Ozzy, Iommi, Butler e Ward se juntaram uma última vez para receber o carinho dos fãs no Villa Park, estádio do Aston Villa, em Birmingham. Na apresentação, a banda e amigos da estrada tocaram os principais sucessos de uma longeva e intensa carreira de pioneirismo e história.



