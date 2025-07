Dados dos estabelecimentos de saúde são atualizados em cadastro nacional

*Por Bruna Teixeira—A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) está atualizando o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), por meio do Censo da Força de Trabalho na Saúde do Distrito Federal. As informações sobre os profissionais estão sendo qualificadas em todas as unidades de saúde do DF, tanto públicas quanto privadas.

O CNES é um sistema do Ministério da Saúde que registra todos os estabelecimentos de saúde do Brasil. Essa ferramenta é usada para a organização, gestão e planejamento do sistema de saúde brasileiro, e é o único modelo de informação capaz de apontar a variável da produção de serviços dentro e fora do Sistema Único de Saúde (SUS) atualmente.

De acordo com o Secretário de Saúde do DF, Juracy Lacerda, a atualização do CNES deve ser feita com frequência, pois garante que os estabelecimentos de saúde estejam em conformidade com as normas e regulamentos do SUS, além de facilitar o acesso a serviços e recursos. “É importante que os gestores do DF recebam bem os recenseadores e indiquem profissionais responsáveis para validar as informações necessárias. A atualização do CNES deve ser feita regularmente pelos estabelecimentos”, disse.

Para a ação, uma equipe de profissionais visitará 6,2 mil estabelecimentos de saúde do Distrito Federal. O projeto é uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Fiocruz e a Universidade Federal de Santa Maria.

