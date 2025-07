Governo inaugura primeira Agência do Trabalhador no Sol Nascente

Foi inaugurada, nesta quinta-feira (24/7), uma Agência do Trabalhador no Sol Nascente. O local funciona como um intermediário entre empregadores e trabalhadores, oferecendo diversos serviços para movimentação no mercado de trabalho.

No evento, na chácara 92, conjunto A , o governador Ibaneis Rocha comemorou, também, os andamentos do projeto de infraestrutura do Pôr do Sol, que prevê investimento de R$ 63,8 milhões para fazer a requalificação da área e reiterou as melhorias na região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

De acordo com o governador, estão previstos trabalhos de piso intertravado, asfalto, calçados e águas pluviais. “Essas pessoas tão carentes precisam ter a mesma dignidade que nós já trouxemos para o Sol Nascente”, defendeu Ibaneis.

“Precisamos acabar com aquele estigma de que o Sol Nascente é um lugar de favelado. Aqui é o lugar de pessoas decentes, que merecem o respeito do governo”, completou o governador, que prometeu que, até o final do ano, o governo irá concluir todas as obras da região, que somam investimentos de aproximadamente R$ 800 milhões.