Decisão judicial interrompe derrubada na Fazendinha do Sol Nascente

Após três dias de operação de derrubadas da Secretaria DF Legal na região conhecida como Fazendinha, um juiz acolheu a petição do advogado Dr. Eduardo Xavier Lemos, suspendendo de forma imediata as ordens de remoção dos moradores do Trecho III do Sol Nascente. A decisão reconheceu o direito da comunidade à moradia digna e determinou a retomada do processo por meio de diálogo.

A operação da pasta, iniciada no dia 16 de julho, tinha como alvo uma ocupação irregular em área de preservação permanente junto a uma bacia de contenção. A ação foi motivada por recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), devido ao risco de enchentes e proteção ambiental.

Focado na remoção das construções consideradas irregulares, o DF Legal derrubou dezenas de casas. Além disso, fossas sépticas, postes e cercas foram destruídos, e redes de água e energia tiveram estrutura cortada.