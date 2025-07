Projeto Sedet Mais Perto de Você estaciona em Ceilândia

O projeto deve ficar um mês no local, oferecendo informações e consultas à população - (crédito: Agência Brasília)

Foi realizado, nesta quinta-feira (24/4), o lançamento do Projeto Sedet Mais Perto de Você, em Ceilândia. Com a presença do governador Ibaneis Rocha, o evento apresentou a iniciativa, que oferece serviços gratuitos relacionados a emprego, qualificação e apoio a negócios, por meio de unidades itinerantes.

Na ocasião, também foi inaugurado um estacionamento na Quadra 3 da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), no Centro Norte de Ceilândia, onde estava estacionada a carreta do projeto. O local passou por uma reforma completa para ser entregue.

“Transformamos o que era uma dor de cabeça enorme na cabeça dos empresários do Distrito Federal em um grande trabalho”, afirmou Ibaneis. “Aquilo que era um problema se tornou um grande sucesso e solução para todos”, completou o governador, que garantiu entregar todas as ADEs requalificadas.

O projeto da Sedet ficará um mês no local. Nas carretas, é possível realizar inscrições para vagas, cadastro em plataformas de empregos e adquirir informações sobre o mercado de trabalho. Também é feita a divulgação de cursos e campanhas de capacitação e orientações sobre a abertura de negócios.