Mais de 130 pessoas procuram hotel social um dia após inauguração

23/07/2025 - Inaugurado primeiro hotel social do Distrito Federal com capacidade para 200 vagas - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília.)

O hotel social, iniciativa pioneira no Distrito Federal, recebeu mais de 130 pessoas em situação de rua para pernoite no primeiro dia de funcionamento do espaço. A estrutura, inaugurada na quarta-feira (23/7), fica localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) e oferta 200 vagas para pernoite.

Além das acomodações para os indivíduos, o espaço conta com um canil para animais de estimação dessas pessoas. O local oferece ainda jantar, café da manhã, lugar apropriado para banhos quentes e acompanhamento socioassistencial, além de alimentação e atendimento veterinário para os companheiros inseparáveis.

"A criação do pernoite é mais uma ação que reforça o nosso compromisso com todos aqueles que moram no DF. Criar meios para oferecer dignidade humana e oportunidades de recomeço para aqueles que estão na rua faz parte da nossa missão", destaca o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha. "E ter um espaço pet, algo inédito em todo país, demonstra mais ainda o cuidado que temos na abordagem dessas pessoas que, na sua maioria, tem apenas o animal de estimação como família."

Hotel social tem estrutura para animais de estimação (foto: Reprodução)

O preenchimento das vagas acontece por ordem de chegada. No acolhimento, eles passam por triagem e recebem kits de higiene. O transporte dos interessados para o hotel sai do Centro Pop Asa Sul.

No hotel, há alas separadas para homens, mulheres e famílias. Espaço conta ainda com quartos separados para pessoas transexuais, para garantir a segurança dos indivíduos, e para pessoas que estiverem com alguma doença.