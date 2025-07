Primeiro hotel social do DF tem 200 vagas para população em situação de rua

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, nesta quarta-feira (23/7), o primeiro hotel social permanente voltado à população em situação de rua. A estrutura, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), oferecerá 200 vagas para pernoite, por ordem de chegada, e é a única unidade no país com espaço destinado aos animais de estimação dos usuários. Gerido pela organização social Mãos Solidárias, o hotel funcionará diariamente das 19h às 8h.

"Essas pessoas fizeram o caminho das ruas, muitas vezes, por falta de opção. E nada mais digno que você dar um local onde elas possam botar a cabeça no travesseiro, se alimentar, fazer suas necessidades e ter toda a oportunidade de ter contato com as políticas sociais do governo. (...) Não tem nada melhor do que devolver para uma pessoa a esperança de prosseguir na sua vida", afirma o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Hotel social tem 200 vagas para pessoas em situação de rua (foto: Letícia Mouhamad/CB/DA Press)

O acolhimento incluirá triagem, distribuição de kits de higiene, jantar e café da manhã. Em um canil, os animais de estimação terão acesso à ração, à água e a banhos. O transporte das pessoas em situação de rua será feito a partir do Centro Pop Asa Sul. Ibaneis ressalta que grande parte da população não entende as necessidades desse grupo em vulnerabilidade, visto a dificuldade do GDF em conseguir um local para abrigar o hotel.

As instalações do espaço contam com alas separadas para homens, mulheres e famílias, além de refeitório, banheiros e espaços adaptados para acolher os pets dos usuários. A secretária de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), Ana Paula Marra, explica que, além das 200 vagas, há quartos individualizados para pessoas transexuais, a fim de garantir sua segurança, e para usuários que, por ventura, estejam doentes, com alguma infecção.

Adaptação

"Como é o primeiro hotel social, acredito que é hora de avaliar tudo, como a questão do transporte, por exemplo, para pensarmos em qual local será melhor para fazer esse deslocamento. Hoje, vamos colocar uma van saindo do Centro Integrado de Educação Física (Cief), onde teve o abrigo provisório contra o frio e cujo serviço terminou ontem (22/7), para trazer aquelas pessoas para hotel", detalha Ana Paula.

O edital lançado prevê 600 vagas para este serviço, sendo 200 por cada entidade. A expectativa é abrir 200 vagas em um novo hotel, que será instalado em Taguatinga, e em mais outra região administrativa, conforme a demanda. "A intenção é verificar como vai ser essa nova modalidade de acolhimento para, daqui, encaminharmos essas pessoas para uma casa de acolhimento, onde ficarão durante todo o dia, a fim de trabalhar a autonomia desse indivíduo e inseri-lo no mercado de trabalho", completa a secretária.

No último dia 16, a promotora de justiça e gestora do Programa Pés na Rua, Polyanna Silvares, visitou as instalações do hotel para verificar as condições do local, conforme acordo firmado, em 2024, entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o GDF e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para otimização da fiscalização e facilitação do acesso às informações pelo Ministério Público sobre a execução da política para população em situação de rua.

"O hotel representa um passo importante na construção de uma rede de proteção mais humana e efetiva, e o Ministério Público atua para garantir que o serviço atenda à população com dignidade", ressaltou a promotora de justiça.

