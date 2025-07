Homem que cometeu injúria racial é preso na Ceilândia

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito federal (PMDF), na noite desta quinta-feira (24/7), por cometer quatro infrações. Ele realizou crimes de ameaça, injúria racial, lesão corporal e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. A apreensão ocorreu por volta das 19h30, na QNP 16, em Ceilândia.

Uma munição de calibre 9mm foi encontrada em posse do homem, o qual foi encaminhado para a delegacia, onde foram tomadas as providências legais. A ação foi realizada pelo Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM) do Batalhão de ROTAM.