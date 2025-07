Após ataque de cães a pedestres, animais são resgatados e levados a abrigos

Após o ataque de cães a pedestres e outros animais na Asa Norte, o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Casa Civil, coordenou uma operação de resgate de animais de rua. A iniciativa contou com a participação da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF), da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), da Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Zoonoses), da Secretaria de Saúde (SES-DF), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e outros órgãos.

Foi constatado que os animais pertenciam a uma moradora em situação de rua, instalada em área pública do Distrito Federal. Ela recebeu acolhimento das secretarias em um trabalho social realizado na operação e também em abordagens anteriores, quando os animais já haviam sido vacinados pelos servidores.

“Nós temos acompanhado essa situação desde o ano passado e sempre fazemos um ciclo de vacinação. Às vezes a gente chega e não dá para vacinar todos os cães, por causa dos filhotes que não estão na idade de vacinar. No último acionamento conseguimos vacinar todos os cães que faltavam para a raiva e eles também foram avaliados clinicamente. Estão saudáveis, não apresentam sinais clínicos de leishmaniose e estamos atuando no sentido de evitar qualquer transmissão de doenças para os humanos”, declarou Camila Cibeli Soares, da Gerência da Vigilância Ambiental de Zoonoses.

Resultado da operação

Apesar da resistência tanto ao acolhimento social quanto à retirada dos cães, a tutora permitiu que alguns animais fossem atendidos. Dois dos 15 cachorros foram recolhidos no local e direcionados ao Serviço Veterinário Público do DF (Hvep). Eles serão levados para abrigos temporários — como o abrigo público inaugurado pelo programa Castra DF este ano.

De acordo com a secretária extraordinária de Proteção Animal, Edilene Cerqueira, as equipes voltarão nos próximos dias para recolher os demais animais, gradativamente. “Nós temos uma pessoa em situação de rua que, apesar de estar nessa situação, é a proprietária dos animais. Então precisamos fazer uma ação humanitária e dentro da legalidade, é uma pessoa que tem direitos que devem ser respeitados e, neste momento, ela teve uma resistência para que levássemos todos os animais.”

A secretária afirmou, ainda, que o animal responsável pelo ataque de um dia antes foi um entre os que foram levados pelas equipes.

Com informações do GDF