Sexta-feira quente no DF; máxima prevista é de 30 °C

O Distrito Federal amanheceu nesta sexta-feira (25/7), com temperaturas mais amenas, registrando mínima de 13,9 °C. A máxima prevista para hoje varia entre 28 °C e 30 °C, dependendo da região. Apesar do frio durante a madrugada, a umidade relativa do ar continua sendo o principal fator de atenção. Os índices devem atingir níveis críticos entre 20% e 30% nas horas mais quentes do dia.

“Essa diferença na temperatura ocorre por fatores como relevo, circulação de ar e urbanização. Regiões mais urbanizadas costumam registrar temperaturas mais altas durante o dia e mínimas menos intensas”, explicou ao Correio o meteorologista do Inmet, Rafael Le Masson.

De acordo com especialista, um alerta amarelo de baixa umidade está em vigor. “Estamos no período seco, o que é esperado para esta época do ano. Ainda não é uma seca, como muitos pensam. A seca só seria caracterizada se essa condição se prolongasse além do esperado e invadisse o período chuvoso”, esclarece Le Masson.

O meteorologista afirma que essa condição deve persistir ao longo do fim de semana. “Os sistemas meteorológicos com potencial para causar instabilidade estão concentrados no Sul do Brasil, com previsão de chuvas fortes e trovoadas, mas esses fenômenos não devem alcançar o Centro-Oeste nos próximos dias", ressaltou.