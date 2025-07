Mulher é baleada por marido, neste sábado (26/7), no Recanto das Emas

Um disparo de arma de fogo na Qd. 301 do Recanto das Emas levou a Policia Militar do DF (PMDF) a socorrer uma mulher ferida, neste sábado (26/7), por volta das 0h24. No local, uma equipe do 27º Batalhão encontrou a mulher machucada na perna, por conta de um tiro. A vítima relatou que o disparo foi acidentalmente efetuado pelo companheiro, enquanto ele manuseava a arma dentro da residência.

Após os policiais militares prestaram socorro, a vítima teve encaminhamento para unidade hospitalar da região. Por avaliação médica, constatou-se que o quadro clínico da mulher é estável.

O autor do disparo foi localizado nas proximidades da casa, após breve evasão. Mesmo com as diligências dos militares, a arma segue desaparecida. Uma ocorrência foi registrada na 27ª DP, responsável pelos procedimentos legais e pelo apuração mais detalhada dos fatos.