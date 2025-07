Zoo tem ponto de vacinação durante o final de semana

Neste final de semana, famílias de toda a capital poderão atualizar as cadernetas de vacinação durante o passeio no Zoológico de Brasília. A ação faz parte da programação especial de férias, Zoo de Feras, e em cooperação com a Secretaria de Saúde (SES), equipes de saúde, localizadas em frente ao Lago dos Babuínos, contam com imunizantes do calendário de rotina, com exceção da dengue e BCG. Os atendimentos serão no sábado e domingo, das 10h às 16h.

Já cientes da campanha, Taila e Lucas de Souza, 25 e 24 anos, aproveitaram o final de semana para atualizar os cartões de vacina de toda a família, inclusive do filho João Henrique, de 9 anos. “Já tínhamos visto que ia ter a campanha aqui e aproveitamos para trazer ele (João) para vacinar e para passear também", contou Taila.

Os pais foram vacinados para Influenza, já João Henrique foi imunizado também contra HPV e ainda recebeu um certificado de coragem por enfrentar a agulha com firmeza. “Quase chorei antes, mas já estava preparado”, disse, orgulhoso. Depois da vacina, a família seguiu aproveitando o dia no zoológico.





Para vacinar, é necessário levar um documento de identificação e a caderneta de vacina. Em caso de perda do cartão, é necessário voltar ao posto de saúde onde os imunizantes foram aplicados anteriormente. Se não for possível, o indivíduo será vacinado de acordo com os imunizantes destinados à faixa etária e anotados em um novo cartão.

