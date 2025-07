BR-020 sofrerá alteração temporária de trânsito para obras de terceira faixa

Obras serão entre o Viaduto do Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci e a passarela localizada no km 10,14 - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A BR-020 terá o tráfego alterado, a partir da terça-feira (29/7) às 9h, para a implantação da terceira faixa na rodovia, que terá 50km de extensão, no sentido Sobradinho-Planaltina. As obras serão entre o Viaduto do Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci, no KM 9,44, e a passarela no KM 10,14, e tiveram investimento de R$ 25 milhões.

A intervenção temporária tem previsão de durar 60 dias e tem como objetivo garantir o fluxo contínuo do tráfego durante os serviços. O tráfego será mantido com duas faixas operando em cada sentido da rodovia.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) orienta que os motoristas que trafegam pela região redobrem a atenção e respeitem a sinalização provisória implantada nos locais.