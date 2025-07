Jovem diz que já faturou R$ 440 mi em dois anos em plataforma adulta sem publicar nudes

Sophie Rain, jovem americana de 20 anos da Flórida, tornou-se um fenômeno no OnlyFans sem nunca exibir sua nudez. Ela se identifica como virgem e devota cristã, e afirma que frequentava missas aos domingos durante a adolescência. "Ganhar US$ 80 milhões é inacreditável… Sou incrivelmente abençoada e sortuda", declarou Sophie, que já acumula mais de R$ 440 milhões em ganhos na plataforma.

Ao contrário da maioria dos criadores no OnlyFans, Sophie aposta em conteúdo sugestivo — como vídeos de maquiagem ou posando com lingerie — e deixa muito à imaginação. O diferencial tem funcionado: ela está entre o 0,01% dos maiores faturamentos da rede e tem um fã, Charley, que já lhe enviou mais de US$ 4,7 milhões em presentes.

Com o dinheiro, a modelo investe em uma fazenda em Tampa, onde cria gado e expande sua propriedade rural. "Estou ansiosa para passar mais tempo lá", revelou.

Sophie anunciou que vai deixar a Bop House, mansão onde vive com outras influencers adultas. "Houve muito drama… Eu não preciso mais disso na minha vida", concluiu.

