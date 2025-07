Inaugurada pavimentação da DF-220, com investimento de R$ 26,6 milhões

Via tem 16km e cria rota alternativa para veículos vindos do Norte do país - (crédito: Renato Alves / Agência Brasília)

Foi inaugurada, neste sábado (26/7), a pavimentação da DF-220, que liga a BR-080 à Estrada Parque Contorno (DF-001), em Brazlândia. A obra teve investimento de R$ 26,6 milhões e durou dois anos.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, destacou que a expectativa é de que cerca de 20 mil motoristas sejam beneficiados diariamente com a pavimentação da via.

A obra teve como principal objetivo desafogar o tráfego de caminhões na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e Estrada Parque Ceilândia (EPCL/DF-095), conhecida como Estrutural. Além disso, a nova via passa a ser uma rota alternativa para o fluxo vindo de estados do Norte do país, evitando trânsito pelo centro de Brasília, e auxilia no escoamento dos veículos vindos da produção rural da região.

Para o o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Fauzi Nacfur Junior, a rodovia é muito importante não só para a área rural mas também pela ligação da BR-020 com a BR-080. Ele afirma que, a partir de agora, os motoristas proderão desfrutar de um asfalto de alta qualidade, sem precisar enfrentar estradas de terra para seguir a rota desejada.

Os recursos para a obra foram provenientes da Fonte 231 e a execução foi feita por meio de convênio com a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), pela empresa Costa Brava Projetos e Construções LTDA.