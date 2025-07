O mundo do anime, a cultura geek e o cosplay desembarcam na capital

Marcelo Thompson Flores*

Brasília foi tomada pela cultura geek dos animes, games e criatividade com a chegada do Anime Summit Brasil. Desde sexta-feira até este domingo (27/7), no Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade, o encontro de fãs e, principalmente, cosplayers é a grande atração do evento, que conta com competições, batalhas de rima e estandes de produtos geeks.

Entre armaduras, caudas, capas, maquiagens elaboradas e muita pose para fotos, os participantes, vindos de todas as partes do DF, deixaram a timidez em casa e vestiram a paixão por seus personagens favoritos. É o caso da estudante Sara Caroline, 18 anos, que está no mundo dos cosplayers há quatro anos, e foi para o evento deste ano caracterizada de Pomni, do anime The Amazing Digital Circus.

"Ela coloca um óculos de realidade virtual e acaba indo parar em um circo com um monte de gente louca. Com isso, acaba surtando também. É um dos meus animes favoritos e, por isso, decidi vir com essa fantasia", explicou. "O evento está muito bom. Estou aqui somente por causa do Felca — youtuber e humorista", brincou Sara.

Quem também aproveitou para mostrar seu amor pelos personagens animados foi o programador Luciano de Almeida, 31, que foi para o evento fantasiado de Super Mario. "Estou no mundo do cosplay há seis anos. Sou fã do Super Mario e faço esse cosplay desde o primeiro Anime Summit que eu participei", afirmou. "Para os próximos anos, estou trabalhando com outras ideias", acrescentou.

Segundo ele, o evento está seguindo o "bom padrão" dos últimos anos. "Esse é o tipo de lugar que é bom para conhecer ainda mais sobre o mundo cosplayer, que é bastante complexo. Acabei descobrindo que existem grupos, que geram uma certa rivalidade. É algo interessante", avaliou.

Também existem pessoas que, além de curtir, aproveitam o Anime Summit Brasil para lucrar, como a Daniela Nanami, 36. Ela trabalha desde 2016 com pixel art — estilo de arte que utiliza pixels individuais para criar imagens — e explicou como o ramo funciona. "A gente faz trabalhos muito variados: desenhos; jogos; animes; e personagens de filmes. Até uma foto, se quiser, a gente consegue transformar em pixels", relatou.

