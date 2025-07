Campanha de doação busca ampliar o acervo das bibliotecas nos presídios

De agosto a setembro, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) promoverá uma campanha de doação de livros, em busca de ampliar os acervos das bibliotecas no sistema prisional do Distrito Federal e incentivar a remição de pena por meio da leitura. A ação integra a iniciativa Ler Liberta, que busca promover a educação, o acesso à cultura e a ressocialização da população carcerária.

As doações podem ser feitas por visitantes, advogados e demais interessados durante os dias de visita às unidades prisionais. A entrega dos livros também pode ser feita no momento do cadastro, inclusive nos postos do Na Hora que contam com o serviços da administração penitenciária, como Ceilândia, Riacho Fundo, Rodoviária, Sobradinho e Taguatinga. Todo o material recebido passará por uma triagem de segurança e deve estar em bom estado de conservação, sem anotações ou rasura.

Os livros arrecadados serão utilizados no primeiro semestre de 2026 para remissão de pena, onde o custodiado pode reduzir o tempo na unidade prisional mediante a leitura e análise de obras previamente autorizadas pela Justiça. Cada obra lida pode garantir até quatro dias de remição, desde que conste na lista oficial disponível no site da Seape.