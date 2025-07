Tráfico de drogas e crime similar levam dois para delegacias, no sábado (26/7)

Quase 70 pedras de crack, duas porções de maconha e ainda R$ 359 foram apreendidos em ação de policiais do 3º Batalhão destacado em patrulhamento no sábado (26/7). Numa área de invasão da L3 (Asa Norte), um grupo de pessoas chamou a atenção dos militares, depois de um homem descartar um objeto suspeito debaixo de um veículo, ao avistar os policiais.

De posse de substâncias entorpecentes, os envolvidos foram abordados, e entre eles estava um menor, de 15 anos. O jovem foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Simbólica, na crença de atrair sorte, uma nota de dólar estava entre o montante em espécie apreendido.

No Recanto das Emas (na Qd. 510), com apoio do serviço de inteligência da Polícia Militar, policiais do GTOP 47, cumpriram um mandado de prisão. O suspeito foi detido e encaminhado para a 27ª DP. Durante a ação dos militares foram apreendidos volumes de cocaína, skunk, maconha, comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e uma máquina de cartão — materiais geralmente ligados à comercialização de entorpecentes.