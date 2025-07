Arma de fogo é apreendida após fuga de suspeitos em Ceilândia

Dois homens fugiram pelas ruas da QNN 17/19, em Ceilândia, assim que perceberam a aproximação de uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ao tentar abordá-los, os policiais deram início a um acompanhamento a pé. Durante a perseguição, um dos homens foi visto arremessando um objeto próximo a sacos de lixo em um beco.

De acordo com informações da PMDF, a equipe patrulhava a área comercial quando avistou os suspeitos. Após revista minuciosa no trajeto, os militares encontraram um revólver Rossi calibre.32 com duas munições intactas escondido entre os sacos.

Após a patrulha, a arma foi apreendida e a ocorrência registrada na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), responsável pelo caso. A PMDF segue em buscas para identificar e prender os autores para que medidas judiciais sejam tomadas.