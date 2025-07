Mulheres são presas após matarem outra no Setor Comercial Sul

A vítima foi gravemente ferida por golpes de faca e morreu ainda no local do crime. - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Três mulheres foram presas após matarem outra, a golpes de faca, na galeria conhecida como “Buraco do Rato”, no Setor Comercial Sul. O crime ocorreu na noite de sábado (26/7).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada após o registro de um ato de violência envolvendo arma branca. No local, segundo a corporação, foi confirmado que a vítima havia sido gravemente ferida por golpes de faca, evoluindo para homicídio durante o atendimento.

Em seguida, os militares iniciaram as buscas na área e conseguiram reunir informações precisas sobre a autoria e a dinâmica do crime. Com o apoio de outras equipes, as suspeitas foram localizadas.

Segundo a PMDF, a ação rápida e integrada garantiu a preservação de provas e a condução das envolvidas, que foram presas em flagrante e encaminhadas à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).