Quase mil vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira no DF

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Estão disponíveis, nesta terça-feira (29/7), 983 oportunidades profissionais no Distrito Federal. Os postos de maiores salários pagam R$ 4 mil e R$ 3,8 mil. As vagas são para atuar como balanceiro, em Planaltina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Também se destacam cinco postos para gerente de lojas e supermercado, com remuneração de R$ 3.560, e duas para montador de veículos (R$ 3.500) no Guará. Outras oportunidades de maior salário são para analista financeiro no Núcleo Bandeirante (R$ 3 mil), duas para operador de secador (R$ 3.225) e uma para terapeuta ocupacional (R$ 3.328).

Entre as vagas, 20 são reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD), para auxiliar de limpeza, dez auxiliar de cozinha e cumim, na Asa Norte. Há também oportunidades de estágio, uma para técnico de suporte de TI, em Sobradinho, e a outra para técnico em segurança do trabalho, em Vicente Pires.

Todas as oportunidades oferecem benefícios. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.